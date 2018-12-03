برشلونة يفاضل بين مهاجمين لضم أحدهما في الشتاء :

تحديات كثيرة تواجه فريق برشلونة هذا الموسم، وسط تراجع كبير في النتائج خاصة في الدوري الإسباني، بسبب الغيابات لأبرز نجومه، والتي جاء أكثرها بفعل الإصابات، التي تفشت بشكل عريض بين لاعبيه، ونحن ما زلنا لم نصل إلى منتصف الموسم، وهو أمر من المؤكد سيجبر النادي على الدخول بقوة في موسم الإنتقالات الشتويّ المقبل.

وحسبما ذكرت تقارير صحفية عالمية، فإن برشلونة استقر على ضرورة التعاقد مع مهاجم في شهر جانفي القادم، وهو موعد فتح نافذة الميركاتو، حتى يعزز دكة بدلاءه بمهاجم هداف يفيد الفريق.

ويفاضل الفريق الكتالوني بين مهاجمين إثنين، الأول هو المكسيكي الدوليّ، هيرفينغ لوزانو، لاعب أيندهوفن، والثاني هو البولندي الدوليّ، كريستوف بياتيك، لاعب فريق جنوى.

وسيواجه برشلونة منافسة شرسة للحصول على خدمات أيًا من المهاجمين، حيث يعتبر لوزانو أحد المطلوبين من عمالقة أوروبا، مثل مان يونايتد، وتشيلسي، وكان رادار البرسا في الصيف الفائت، ويبلغ 23 عامًا، ولمع بقوة مع منتخب بلاده في كأس العالم، مما جعله محط أنظار كل الفرق، ويحتل وصافة هدافي الإيرديفيسي حتى الآن، برصيد 10 أهداف.

وهو ما ينطبق على بياتيك، الذي يعتبر مفاجأة الدوري الإيطالي هذا الموسم، في أول مواسمه مع جنوى، إعتلى صدارة قائمة هدافيّ السيريا أ، برصيد 10 أهداف، وعلى رادار العديد من الفرق الكبرى.

الجدير بالذكر أن البلوغرانا يعاني هذا الموسم، من عدم وجود بديل كفء لمهاجمه سواريز، وتفاقم الوضع بعد الإصابة الأخيرة التي ألمت به، وستبعده قرابة الـ 3 أسابيع، بجانب تقدمه في العمر، مما يجعل أمر جلب مهاجم بديل للبوستيرليو هام للغاية.

ولا يثق فالفيردي في قدرات منير الحدادي، صاحب الأصول المغربية، حيث لم يحظ مردوده برضاه، وازداد الأمر سوءًا بعد رحيل المهاجم الإسباني الدوليّ آلكاسير، إلى دورتموند في بداية الموسم، وعدم تصعيد مهاجم من اللامسايا.