بلخيثر: ” خطئي في الكان ذبحني ومتفائل بالعودة إلى الخضر”

أكد المدافع الجزائري في صفوف النادي الإفريقي التونسي مختار بلخيثر أن الخطأ الذي ارتكبه في كان 2017 أمام زيمبابوي أثر كثيرا عليه بعد أن تسبب في ركلة جزاء جعلته يدفع ثمنها غاليا مستقبلا، وقال بلخيثر في تصريحات لإذاعة “إكسبرس أف أم” التونسية: ” أصعب موقف في مشواري كان في مباراة زيمبابوي، لكن وقفة اللاعبين خففت عني الضغط وكل المدافعون في العالم يخطئون، صحيح أن الخطأ في “الكان” أثر كثيرا علي وهناك بعض الأشخاص حتى الآن لم ينسوا ما حدث حتى الآن، لكن الأمور تغيرت الآن بقدوم مدرب جديد، وبلماضي يعامل الجميع بنفس الطريقة وتواجدي في قائمته الموسعة يزيد من تفاؤلي بالعودة من جديد إلى الخضر”.

” أتمنى أن يلعب بونجاح لناد كبير”

بعدها لم يخفي بلخيثر إعجابه باللاعبين الجزائريين وخاصة الذين مروا على البطولة التونسية وتركوا بصمتهم فيها على غرار عبد المومن جابو وبغداد بونجاح، كما قارن ابن وهران بين لاعب الخضر ونجم السيتي رياض محرز واللاعب التونسي المساكني وقال بلخيثر أيضا: “صحيح أن البطولة التونسية أحسن من الجزائرية لكن الداربي الجزائري أحسن من التونسي، والمنتخب الجزائري أقوى من نسور قرطاج، بالمقابل فمحرز أحسن من المساكني، كما أنني أفضل بلايلي على جابو، أتمنى لبونجاح اللعب في فريق كبير مستقبلا والذهاب بعيدا في مشواره الكروي”.

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