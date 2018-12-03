بن سبعيني يسقط برباعية على أرضه مع ران :

مني نادي ران الفرنسي بخسارة غير متوقعة وبنتيجة ثقيلة على أرضه وأمام جماهيره عندما استقبل نادي ستراسبورغ لحساب الجولة الخامسة عشرة من الليغ 1 الفرنسية، فرغم تقدم أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 9 ، إلا أن الزوار تمكنوا من تعديل النتيجة وإضافة ثلاثة أهداف كاملة، وهي الخسارة التي كان المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني حاضرا فيها، بما أنه مدافع ثابت في حسابات المدرب صبري لموشي، ورغم ثقل النتيجة إلا أن ابن قسنطينة كان من أحسن المدافعين، بالمقابل بقي مواطنه مهدي زفان على كرسي الاحتياط إلى جانب مدربه طيلة أطوار اللقاء الذي لم تخدمه مجرياته للمشاركة ولو كبديل.

ب-ب

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