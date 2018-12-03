الرئيسية / آخر الأخبار / بن سبعيني يسقط برباعية على أرضه مع ران :

بن سبعيني يسقط برباعية على أرضه مع ران :

3 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 50 زيارة

مني نادي ران الفرنسي بخسارة غير متوقعة وبنتيجة ثقيلة على أرضه وأمام جماهيره عندما استقبل نادي ستراسبورغ لحساب الجولة الخامسة عشرة من الليغ 1 الفرنسية، فرغم تقدم أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 9 ، إلا أن الزوار تمكنوا من تعديل النتيجة وإضافة ثلاثة أهداف كاملة، وهي الخسارة التي كان المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني حاضرا فيها، بما أنه مدافع ثابت في حسابات المدرب صبري لموشي، ورغم ثقل النتيجة إلا أن ابن قسنطينة كان من أحسن المدافعين، بالمقابل بقي مواطنه مهدي زفان على كرسي الاحتياط إلى جانب مدربه طيلة أطوار اللقاء الذي لم تخدمه مجرياته للمشاركة ولو كبديل.
ب-ب

شاهد أيضاً

فيغولي يصاب في لقاء بيشكتاش :

فوت نادي غلطة سراي فرصة اعتلاء صدارة ترتيب الدوري التركي عندما سقط أمام الغريم بيشكتاش …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved