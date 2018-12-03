بن طالب يختار أحسن لاعبي شالك :

بعد تقديمه لمستوى مميز جدا في لقاء هوفنهايم سهرة السبت الماضي نال الدولي الجزائري نبيل بن طالب إشادة كبيرة من الإعلام الألماني يوم أمس، صحيفة “سبورت” الألمانية صنفت بن طالب الأحسن في فريقه وقالت أنه كان حاسما جدا في عودة فريقه بتعادل ثمين ليس فقط بفضل هدفه من ركلة جزاء، لكن بمحاولاته الكثيرة، حيث كان الأخطر في الشق الهجومي والأقوى في الشق الدفاعي، الإشادة الكبيرة بمستوى بن طالب امتدت لكثير من المواقع والصحف التي صنفته ضمن نقاط الضوء القليلة في اللقاء .

بن طالب: “تعاملنا مع اللقاء الأخير كان جيدا”

بالحديث عن لقاء هوفنهايم فقد أدلى بشأنه لاعب الخضر بتصريحات نقلها الموقع الرسمي لرابطة الأندية الألماني البوندسليغا، بن طالب ثمن النقطة التي عاد بها فريقه لكنه كشف أن عودتهم بالزاد كاملا كان ممكنا جدا وفي هذا الشأن قال: ” أعتقد أن الحصول على نقطة من خارج أرضنا أمر جد إيجابي خاصة أننا لعبنا لقاء قويا ضد فريق قوي، أعتقد أن التعادل يبقى النتيجة العادلة رغم أننا كنا قادرين على العودة بالنقاط الثلاث لأن تعاملنا مع مجريات اللقاء كان جيدا” .

بورقعة-ع

مرتبط