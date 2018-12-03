بودبوز يعود للمشاركة بعد شهر كامل :

عاد لاعب الخضر رياض بودبوز للمشاركة مع ناديه ريال بيتيس بعد غياب امتد لشهر كامل، حيث يعود آخر ظهور للجزائري بتاريخ الفاتح من شهر نوفمبر الماضي، رياض شارك بديلا بداية من الدقيقة الـ 19 مستفيدا من إصابة زميله غواردادو، حيث أسهم بخلق عديد الفرص وكان وراء كل الكرات الثابتة تقريبا، الجزائري ساهم بذلك في فوز فريقه الذي حقق نصرا بهدف وحيد دون رد على حساب نادي ريال سوسيداد.

اختير أسوأ لاعب من جانب فريقه وتلقى انتقادات لاذعة

رغم أنه قدم مستوى مقبولا جدا خاصة من الجانب البدني حتى أنه اجتهد في الدفاع وهو المعروف عنه عدم قيامه بأي مهام دفاعية، إلا أن رياض صدم من طرف موقع “صوفا سكور” بتقييم جد متدني، حيث نال 6.1 من 10 هو التقييم الأسوأ بالمناسبة في فريقه ومن الأسوأ في اللقاء ككل، الأمر لم يتوقف هنا، حيث تلقى الجزائري انتقادات لاذعة من قبيل أنه “لم يكن موجودا في الملعب” وأيضا “ضيع كرات سهلة ومن دون ضغط وكأنه يريد ذلك” وأيضا من قال “أرجو أن يطرد لفرنسا سريعا”، ويبدو الإجماع كبيرا على أن رياض لم يقدم أي شيء يذكر وأن مجهوداته لم تكن ذات فائدة بالمرة، لحساب نفس اللقاء شارك الجزائري الآخر عيسى ماندي أساسيا ولعب تسعين دقيقة كاملة وقدم مستوى ثابتا وكان وراء خروج فريقه بشباك نظيفة.

بورقعة-ع

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