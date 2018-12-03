بونجاح يضرب من جديد ويسجل ثلاثية أمام غوركيف :

ضرب لاعب الخضر بغداد بونجاح من جديد وبقوة هذه المرة حين قاد فريقه السد لتحقيق فوز كبير ضد الغرافة في الدوري بواقع ثمانية أهداف كاملة مقابل هدف وحيد، اللقاء عرف تألق النجم الجزائري بقوة، حيث تمكن من توقيع ثلاثة أهداف كاملة إضافة إلى تقديمه لكرتين حاسمتين نصبته بطل السهرة ونجم اللقاء دون منازع، يشار إلى أن الغرافة يدربه المدرب السابق للمنتخب الوطني كريستيان غوركيف الذي يكون قد وقف على ضعف المستوى في الدوري القطري.

رفع رصيده للهدف رقم 55 هذا العام كأحسن هدافي العالم

بغداد ضرب من جديد وعزز رقمه القياسي أيضا، فبثلاثيته يوم أمس رفع رصيده للهدف رقم 55 هذا العام كأحسن هداف في العالم متقدما على كبار الكرة الأوروبية والعالمية، الحديث عن تربع بغداد على عرش هدافي العالم يغنينا عن عرش هدافي الدوري المحلي لأن الأمر بات شبه محسوم وبغداد قد ينهي الصراع على لقب الهداف خلال مرحلة الذهاب ولن ينتظر ربما لنهاية الموسم.

اقترب من معادلة الرقم القياسي لهداف الدوري في موسم واحد

بالحديث عن لقب هداف الدوري، نشير أن بغداد بات على بعد هدف وحيد من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد، بغداد تمكن من رفع رصيده للهدف رقم 26 مقتربا بذلك من رقم البرازيلي كليميرسون دي أروخو لاعب الغرافة الذي سجل 27 هدفا سنة 2008 ، لاعب الخضر وفي حال واصل على نفس النهج هو بصدد تحطيم رقم خرافي للقب الهداف في موسم واحد، كيف لا وهو الذي عادل الرقم التاريخي ومرحلة الذهاب لتوها ستنتهي.

بورقعة-ع