درفلو: “لدي طموح كبير ليس له حدود”

أدلى لاعب الخضر ونادي فيتيس أرنهايم الهولندي أسامة درفلو بتصريحات للإعلام الهولندي تكلم فيها بعمومية عن تجربته مع فيتيس، درفلو رفع التحدي منذ البداية وأكد أنه لا يملك أي حدود يضع نفسه داخلها وطموحه تقديم أكبر المستويات مستقبلا وفي هذا الشأن قال: ” لا أضع لنفسي أي حدود، أنا هنا للعمل والتطور فقط من أجل تحقيق النجاح، في الجزائر كنت نجما، أنا الآن في دوري جديد ومع أناس لا يعرفونني، سأسعى لأثبت أنني نجم هنا أيضا، امتلكت فرصة بالانتقال للدوري الهولندي ولن أترك الفرصة تضيع من يدي”.

“حتى إبراهيموفيتش واجه صعوبات كبيرة في بداياته”

وعن بدايته المتعثرة مع فيتيس في الدوري الهولندي، قال درفلو أنها أمر عادي، أسامة ضرب مثلا بأكبر المهاجمين الذين مروا على الأرديفيزي

وقال أنهم عانوا أيضا قبل الانفجار وأنهى تصريحاته بالقول: “الأشهر الأولى كانت صعبة جدا بالنسبة لي، لم أكن أتحدث الهولندية، أنا لا أتقن سوى العربية وأيضا الفرنسية لكن بعدها سعيت لتعلم اللغة الإنجليزية من أجل مساعدتي على التعامل، لا تنسوا أن لاعبين كثر عانوا في بداياتهم مثل سواريز مع غرونينغن وإبراهيموفيتش مع أجاكس، لست هنا بصدد مقارنتي مع هؤلاء اللاعبين، لكن فقط لأوضح أن أي لاعب جديد يحتاج لوقت من أجل التأقلم، الأمور الآن تغيرت كثيرا بالنسبة لي وللأحسن”.

بورقعة-ع

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