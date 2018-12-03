سترلينغ يؤكد أن محرز سبب تألقه هذا الموسم :

كشف النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ أن سبب تألقه هذا الموسم راجع لقدوم الجزائري رياض محرز إلى السيتي مع بداية الموسم الجاري، حيث لم ينف بأن استقدام مهاجم ليستر سيتي السابق كان بالنسبة له محفزا جدا حتى يبذل مجهودات كبيرة للرفع من لياقته البدنية والفنية، ولا يخسر مكانته الأساسية وهو ما عليه الحال حاليا، خاصة وأن غوارديولا يراهن كثيرا على سترلينغ مقارنة بلاعبه الجزائري رياض محرز.

سترلينغ: ” قدوم محرز حفزني كثيرا ومتأكد من أنه سيقدم الإضافة للنادي”

صرح نجم المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر سيتي رحيم ستارلينغ بأن قدوم الدولي الجزائري رياض محرز زاده تحفيزا على بذل مجهودات مضاعفة، كما لم يخف بأن مهاجم ليستر السابق سيعطي الإضافة اللازمة للسيتي حين قال: ” عند قدوم محرز كنا ندرك جميعنا بأنه سيقدم الإضافة للنادي، خاصة وأنه كان يسجل في كل موسم 15 هدفا ويمنح كرات حاسمة لزملائه، من جانبي كنت مقتنعا بأنه علي الآن مضاعفة العمل حتى أحافظ على مكانتي الأساسية في النادي وهو ما قمت به “.

“قدمت موسما رائعا قبل قدومه ومثل هؤلاء اللاعبين يحفزوننا على تقديم كل ما نملك”

استرسل المهاجم الأسمر للسيتيزن في تصريحاته التي تخص الجزائري رياض محرز مؤكدا: ” لقد قدمت موسما رائعا قبل قدوم محرز، لكن عندما بلغني بأن هذا اللاعب قادم إلينا قلت في نفسي بأنه علي مواصلة العمل وبذل مجهودات أكثر لأجل البقاء في الخيارات الأساسية للمدرب، أعتقد بأن مثل هؤلاء اللاعبين يقدمون إضافة كبيرة لأي ناد يلتحقون بصفوفه، وهو ما يفعله رياض الآن”.

م.دحوي

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