عبيد هدافا ويقود ديجون لتعادل ثمين :

حقق نادي ديجون تعادلا ثمينا في تنقله عشية أمس الأحد لملعب تولوز، اللقاء انتهى بهدفين في كل شبكة، فبعد تقدم رفقاء مهدي بهدفين تعادلوا وكادوا يتلقون هدفا ثالثا في الدقائق الأخيرة، من جانب ديجون واصل عبيد مشاركته كأساسي وهذا بعد عودته من الإصابة، كما واصل تقديم مستويات مميزة دفاعيا وهو دوره الأساسي وهجوميا أيضا، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ69، عبيد وبمستوياته الكبيرة في الجولات الأخيرة أكد مرة أخرى أنه رقم صعب وأن بلماضي يمكن أن يعتمد عليه خاصة أن الناخب الوطني اشتكى كثيرا من تراجع لاعبي الوسط الدفاعي، في الأخير نشير أن عبيد رفع رصيده للهدف الثالث في الموسم الحالي في 12 لقاء لعبه هذا الموسم منها تسعة فقط كأساسي.

بورقعة-ع

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