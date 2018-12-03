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عسلة يتعثر أمام الاتحاد :

3 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 60 زيارة

ضيع نادي الحزم وحارسه الجزائري ماليك عسلة نقطتين ثمينتين في صراع البقاء وذلك بتعادلهما مع نادي الاتحاد بهدفين في كل شبكة في اللقاء الذي جمعهما عشية أمس الأحد، رفقاء الحارس الجزائري ورغم تقدمهم في النتيجة بهدفين إلا أنهم رضخوا وتعادلوا ضد متذيل الترتيب في لقاء شارك عسلة أساسيا فيه ولعب تسعين دقيقة، المستوى المتوسط الذي ظهر به عسلة يوم أمس لا يعني شيئا لأن حارس الحزم قدم دائما مستويات كبيرة أبرزها لقاؤه الكبير في الجولة الماضية والذي مكنه من حجز مكان أساسي في التشكيلة المثالية للدوري السعودي.
بورقعة-ع

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