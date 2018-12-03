فيغولي يصاب في لقاء بيشكتاش :

فوت نادي غلطة سراي فرصة اعتلاء صدارة ترتيب الدوري التركي عندما سقط أمام الغريم بيشكتاش في اللقاء الذي جمعهما أمس لحساب الجولة الرابعة عشرة، أصحاب الأرض تمكنوا من تسجيل هدف وحيد كان كافيا لمنحهم النقاط الثلاث وعودة رفقاء الدولي الجزائري بخفي حنين، وهو العائد إلى التشكيلة الأساسية للمدرب فاتيح تيريم رغم الانتقادات التي طالته والأخبار، التي تتحدث عن رحيله في الشتاء أو تخفيض راتبه السنوي الذي يقدر بأربعة ملايين أورو.

تعرض لإصابة وإكمال اللقاء بصعوبة

قدم الدولي الجزائري سفيان فيغولي مستوى متوسط كباقي زملائه في الفريق، الذي كان بعيدا عن المأمول في مواجهة منافس بحجم بيشكتاش ولقاء بقيمة الداربي ونال علامة 6.3، وإضافة إلى الهزيمة فقد تعرض لاعب الخضر إلى إصابة جعلته يطلب التغيير في الدقائق الأخيرة من المواجهة، غير أن نفاد التغييرات جعلت المدرب يبقيه حتى صافرة النهاية وهو ما قد يتسبب في مضاعفات للاعب.

ب-ب

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