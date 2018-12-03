مدرب الترجي يريح بلايلي :

غاب اسم لاعب الخضر يوسف بلايلي عن ورقة لقاء فريقه الترجي الذي واجه نادي شبيبة القيروان وفاز عليه عشية أمس الأحد، الصحافة التونسية قالت أن غياب بلايلي كان لإراحته فقط تحسبا للقاءات الأهم في قادم الأسابيع، لكن نشير في هذا الصدد أن مدرب الترجي كان غاضبا جدا من تأخر عودة بلايلي وتمديد تواجده في الجزائر بعد لقاء الطوغو وربما يكون هذا هو السبب الحقيقي لغيابه وما جاءت به الصحافة التونسية قد لا يكون صحيحا وبلايلي قد يكون معاقب رياضيا، في الأخير نشير أن الترجي سيلاقي الغريم النادي الإفريقي في داربي العاصمة في اللقاء المقبل والكل يعول على ابن وهران لقيادة الفريق لحسم نتيجته لصالح الترجي المنتشي بلقب رابطة أبطال إفريقيا.

بورقعة-ع

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