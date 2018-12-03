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مورينيو: المركز الرابع سيكون معجزة

3 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 56 زيارة

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، إن إنهاء فريقه للموسم بالمركز الرابع، في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون “معجزة”.

وأوضح مورينيو، في تصريحات لقناة “ريد تي في” البرازيلية: “نحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط، وتحقيق معجزة إنهاء الموسم في المركز الرابع”.

ويعد المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون (2-2)، السبت الماضي، ليواصل نتائجه المخيبة للآمال في الدوري، ويبقى في المركز السابع بـ22 نقطة.

وكان مورينيو قد صرح منتصف الشهر الماضي، بأن اليونايتد سينهي ديسمبر، وهو ضمن الأربعة الأوائل، لكن يبدو أنه تراجع عن تحديه، بعد النتائج الأخيرة.

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