ميلان يضع شرطًا وحيدًا لإتمام صفقة ضم نجم برشلونة :

ثورة كبيرة ينتظرها نادي ميلان في موسم الإنتقالات الشتويّ القادم، حيث من المنتظر إبرام العديد من الصفقات الضخمة والهامة للفريق، والتي يشرف على نسجها البرازيلي ليوناردو، من أجل عودة الفريق للمنافسة من جديد كسابق عهده قبل مواسم عديدة سابقة.

وحسبما كشف موقع كاليتشو ميركاتو الإيطالي، فإن ميلان على بعد خطوة من التعاقد مع لاعب وسط الميدان الإسباني، دينيس سواريز، لاعب فريق برشلونة، ولكن تتبقى بعض التفاصيل الصغيرة على إغلاق الصفقة.

حيث يصمم مسؤولي ميلان على عدم إتمام الصفقة، إلا بصفة الإعارة فقط، مع خيار الشراء النهائي، وهو ما لا يرغب فيه نظرائهم في النادي الكتالوني، الذين يفضلون البيع النهائي، حتى لا تتكرر ملابسات صفقة رافينيا في الموسم الفائت، مع إنتر ميلان وعدم إتمامها في نهاية المطاف.

ويفاضل الروسينيري بين سواريز، ومواطنه المخضرم، سيسك فابريغاس، لاعب تشيلسي، لإختيار أحدهما للتعاقد معه في شهر جانفي، ولكن حسب الشرط الذي وضعوه بأن يكون إنتقال عن طريق الإعارة.

وتشهد أروقة النادي اللومباردي في الفترة الحالية، الكثير من النشاط والحراك لجلب أبرز النجوم في الميركاتو الشتويّ، حيث اقترب المخضرم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، من العودة من جديد إلى سان سيرو.

وذلك بجانب نجاح الروسينيري في التعاقد مع لاعب وسط الميدان البرازيلي باكيتا، قادمًا من فلامينغو، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 40 مليون يورو، كما يقترب العملاق الإيطالي أيضًا من حسم صفقة لاعب وسط الميدان الإيطالي الشاب، ستيفانو سينسي، لاعب فريق ساسولو.

ويقبع ميلان حاليًا في المركز الرابع في ترتيب جدول بطولة السيريا أ، برصيد 25 نقطة، وهو مركز يؤهله للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري الأبطال، في حال نجاحه في المحافظة عليه حتى نهاية الموسم.