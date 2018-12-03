هني ممرر حاسم وبمستوى كبير في داربي موسكو :

حسم نادي سبارتاك داربي العاصمة الروسية موسكو عندما واجه لوكوموتيف أمس لحساب الجولة السادسة عشرة من الدوري الروسي بعد أن أنهى اللقاء فائزا بهدفين مقابل هدف واحد وهو الفوز الذي وضعه في المركز الرابع مع لوكوموتيف، من جانب سبارتاك شارك الدولي الجزائري سفيان هني أساسيا في تشكيلة المدرب كونونوف ولعب حتى الدقيقة 73 مقدما مستوى كبيرا جدا مع ترك اسمه في اللقاء وهو الذي كان وراء تمريرة الهدف الثاني لفريقه، ما قدمه لاعب أندرلخت السابق جعل موقع هوسكورد يمنحه علامة 7.9 كثالث أحسن لاعب في اللقاء ككل.

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