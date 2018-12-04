خاميس رودريغير يوضح موقفه من البقاء في بايرن ميونيخ :

كشف الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب فريق ريال مدريد والمعار لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، عن رغبته في البقاء ضمن صفوف النادي البافاري في الفترة المقبلة.

وارتبط اللاعب الدولي الكولومبي بقوة بقطع إعارته إلى بايرن والعودة إلى ناديه الأصلي، ريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الشتوي الذي ستُفتح أبوابه ببداية شهر جانفي مطلع عام 2019 المقبل من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض بالنصف الثاني من الموسم، وذلك قبل إقالة جولين لوبيتيغي المدير الفني السابق للميرينغي.

وقال خاميس رودريغيز في تصريحات صحفية: “الموقف في الوقت الحالي مختلف تمامًا عما كانت عليه الأمور في نفس الوقت من العام الماضي، أنا الآن ألعب دقائق أقل بشكل واضح”.

وأضاف: “إذا كان علي الرحيل بسبب عدد الدقائق التي ألعبها سأرحل، لكنني سأحب فكرة البقاء، فأنا أشعر بالحب من الجماهير هنا وكل أسرة بايرن ميونخ”.

وعن إمكانية عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، صرح خاميس قائلًا: “أشعر بأن حالتي تتحسن تدريجيًا، أعتقد أنه بإمكاني العودة للتدريبات خلال أسبوع أو اثنين”.

ويرغب رودريغيز في مفارقة دكة البدلاء، وأن يحظى بفرص أكبر للعب، حيث أصبحت مشاركاته قليلة هذا الموسم مع الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق، مقارنة بالموسم الماضي.

ويمتلك بايرن ميونيخ بند يتيح له ضم رودريغيز نهائيًا من ريال مدريد، لكن مسؤولو البافاري قد أشاروا من قبل إلى أن الحديث عن إمكانية ضم اللاعب نهائيًا أمر سابق لأوانه.

وشارك خاميس البالغ من العمر 27 عامًا مع بايرن ميونخ في 11 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم، بعدد دقائق قليل وهو 639 دقيقة، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.