ريال مدريد يستعد لدفع مبلغ كبير لضم بديل بيل :

كشفت تقارير صحفية إيطالية رغبة نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقًا للتقارير، فإن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات ديبالا بدءً من الموسم المقبل، لخلافة الويلزي غاريث بيل، لاعب الفريق، والذي من المتوقع رحيله بنهاية الموسم.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن إدارة نادي ريال مدريد، لديها اهتمام شديد بالنجم الأرجنتيني رغبة في ضمه إلى ملعب سنتياغو بيرنابيو في الصيف المقبل.

وأضافت التقارير أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو لنظيره الإيطالي للحصول على خدمات ديبالا، وسط التكهنات بالرحيل المحتمل لغاريث بيل الذي فشل في قيادة الفريق منذ رحيل رونالدو.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد سيواجه منافسة شرسة في سباق التعاقد مع ديبالا، خاصة أنه ليس النادي الوحيد المهتم بضم اللاعب، حيث ترغب أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وآرسنال في التعاقد مع اللاعب.

وكان ديبالا البالغ من العمر 27 عامًا، قد انضم لصفوف جوفنتوس في صيف عام 2015 قادمًا من نادي باليرمو الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 32 مليون يورو، ويمتد عقده حتى صيف 2022.

وتستمر الشائعات التي تضع بيل في قائمة الراحلين عن صفوف ريال مدريد في الموسم القادم، خاصة أن علاقة اللاعب بجماهير الفريق أصبحت سيئة بسبب مستواه المتواضع في الفترة الأخيرة.

وقامت جماهير ريال مدريد بالتعبير عن سخطها من مستوى بيل المتواضع خلال مباراة فالنسيا، حيث قام بعض الحاضرين في ملعب المباراة بإطلاق بعض الصافرات أثناء خسارة اللاعب للكرة خلال المباراة.