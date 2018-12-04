ريال مدريد يقرر التخلص من نجمه المشاغب :

يعيش نادي ريال مدريد الإسباني حالة من الغضب الكبير بسبب موقف النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي والذي اعاره النادي الملكي للبلوز في الصيف حيث أكدت الصحف بأن إدارة الميرنغي تخطط لبيعه وسط ترقب أندية إنجليزية أبرزها من البلوز وتوتنهام هوتسبير.



وأشارت الصحف بأن فرص عودة كوفاسيتش لصفوف الميرنغي باتت ضئيلة حيث تشعر إدارة الميرنغي بالغضب من سلوك اللاعب طوال الصيف الماضي وقرر فلورنتينو بيريز رئيس النادي بدء المحادثات والاستماع للعروض التي وصلت الى اللاعب.

كما أفادت الصحف أن نادي تشيلسي الإنجليزي هو الأوفر حظاً للظفر بخدمات اللاعب نهائياً حيث ستنتهي اعارة اللاعب مع البلوز في صيف عام 2019 لكن إدارة النادي اللندني ترغب في الظفر بخدمات اللاعب بصورة نهائية.

كما أبدى كوفاسيتش تحمسه لفكرة البقاء نهائياً بصفوف نادي تشيلسي حيث أنه يشعر بالراحة في العاصمة الإيطالية لندن ولديه أصدقاء مقربين من لاعبي البلوز أبرزهم ألفارو موراتا الذي كان يزامله بنادي ريال مدريد قبل بضعة أعوام.

وكان نادي ريال مدريد قد تعاقد مع كوفاسيتش في صيف عام 2015 مقابل 30 مليون يورو حيث تشعر إدارة الميرنغي أن تطور اللاعب وأدائه الجيد قد يمنح العملاق المدريدي فرصة للحصول على مقابل مادي أكثر في حال بيعه نهائياً.

كما يرغب نادي توتنهام هوتسبير أيضاً بضم اللاعب حيث سينافس وبقوة جاره اللندني من أجل الحصول على خدمات كوفاسيتش في ظل غموض موقف الدنماركي كريستيان إيركسن الذي قد يغادر صفوف الفريق.

واتخذ ريال مدريد قراراً لا رجعة فيه من أجل بيع اللاعب بصرف النظر عن الفريق الذي سينتقل له وذلك بسبب سلوكه السيء والضغط على إدارة الملكي في الصيف من أجل الرحيل.