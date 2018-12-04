ساري يعلن موقفه من بقاء فابريغاس ولويز :

أعلن الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، موقفه من استمرار لاعب الوسط الإسباني سيسك فابريغاس والمدافع البرازيلي ديفيد لويز، ضمن صفوف الفريق اللندني.

وينتهي تعاقد كل من فابريغاس ولويز، مع تشيلسي، بنهاية الموسم الجاري.

وأكد ساري في تصريحات عشية مواجهة تشيلسي أمام وولفرهامبتون ضمن الجولة الـ15 بالبريمييرليغ: “ديفيد وسيسك من قادة الفريق، أعتقد أن مسألة بقائهما مهمة، ليس لي فقط ولكن للطاقم الفني ولزملائهما بالبلوز”.

إلا أن المدرب الإيطالي أكد أن المفاوضات تشهد صعوبة بين الطرفين، حيث أن إدارة النادي عرضت التجديد لمدة “قصيرة”، بينما يرغب كل منهما في التجديد لفترة أطول.

وأضاف: “أعتقد أنه بإمكاننا التوصل لاتفاق في النهاية. من الصعب إيجاد مدافع بقدرات ديفيد، ولاعب وسط بإمكانيات وفنيات فابريغاس”.

ويعد المدافع البرازيلي أحد العناصر الأساسية في تشكيلة ساري، حيث لعب جميع مباريات الدوري منذ بدايته، بينما يختلف الأمر قليلا مع فابريغاس الذي لم يبدأ أي مباراة كأساسي منذ بداية الموسم، وشارك في 10 مباريات في جميع البطولات.