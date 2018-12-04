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عبيد حزين لوضع فريقه ويتعهد بمواصلة العمل لإبعاده من منطقة الخطر :

4 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 60 زيارة

رغم التعادل الأخيرة خارج أرضهم إلا أن رفقاء عبيد مازال يقبعون في مراكز الهبوط، حيث لم تساعدهم نتائج الجولة الأخيرة، لاعب الخضر مهدي عبيد أكد يوم أمس أنه حزين لوضع الفريق مشيرا إلى أنه يتعهد بالعمل بقوة رفقة بقية زملائه على مساعدة الفريق للخروج من منطقة الخطر، الجزائري قال في الأخير أنه جد واثق من قدرة ديجون على الهروب للأمام لأن وضعه الحالي ليس بوضعه الطبيعي، وكان ديجون قد قدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة لكن رغم ذلك مازال يقبع في المراكز الأخيرة، حيث يحتل المركز الـ 17 برصيد 13 نقطة مبتعدا بفارق الأهداف فقط عن السقوط.
ع- ب

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