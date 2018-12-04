عطال مرشح للفوز بجائزة لاعب الشهر في ناديه نيس :

أفرج الموقع الرسمي لنادي نيس عشية أمس الاثنين عن قائمة المعنيين بالتنافس على جائزة لاعب الشهر عن شهر نوفمبر المنقضي، القائمة ومن دون مفاجئة عرفت تواجد الدولي الجزائري يوف عطال، يوسف وبحسب الموقع الرسمي لناديه قدم مستوى كبير في هذا الشهر، حيث لعب ثلاثة لقاءات قدم فيها كلها مستوى كبيرا، كما توجج بجائزة رجل اللقاء في لقاء نيم ( سجل فيه هدف الفوز ) ويعتبر ترشيح عطال أمر جد محفز، حيث لم يعد ذلك اللاعب الجديد الذي يسعى لإثبات قدراته بل صار نجما من نجوم الفريق.

تتويج مدافع الخضر متوقع والتصويت للأنصار

القائمة التي أعلن عنها يوم أمس عرفت تواجد لاعبين قدما أيضا مستويات كبيرة في شهر نوفمبر، ويتعلق الأمر بكل من مازيان ماوليدا وأيضا سيبريان، لكن رغم ما قدمه الثنائي إلا أنهما لم يبلغا ما قدمه الدولي الجزائري الذي يعتبر مرشحا قويا للفوز بالجائزة، ما يرجح كفة الجزائري أيضا هو أن التصويت سيكون من طرف الأنصار الذين يعشقون عطال وبقوة ويحبون طريقة لعبه، وتعتبر المؤشرات الأولى في صالح الجزائري وتوحي بفوز عطال، حيث اكتسح التصويت منذ ساعاته الأولى في انتظار النتائج الرسمية مع نهايته.

ع- ب

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