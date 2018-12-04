غريزمان يصف فوز مودريتش بالكرة الذهبية بـ”العار”

تحدث الدولي الفرنسي ومهاجم فريق أتليتكو مدريد الإسباني، أنطوان غريزمان، إلى وسائل الإعلام قبل انطلاق حفل توزيع جوائز مجلة “فرانس فوتبول” للعام 2018.

وكان الكرواتي لوكا مودريتش قد توّج بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، مُنهيًا احتكار النجمين رونالدو وميسي على الجائزة لعشر سنوات بالتناوب فيما بينهما، قبلًا حقق نجم ريال مدريد جائزة أفضل لاعب في العالم “ذا بيست” المُقدمة من فيفا، وأفضل لاعب أوروبي المُقدمة من يويفا، فضلًا عن جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018.

وعلّق غريزمان قبل بداية مراسم الحفل، وهو الحاصد لثلاث بطولات كبرى وهي كأس العالم مع المنتخب الفرنسي، الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي مع الروخي بلانكوس.

“أنا في بلدي في المكان الذي أسعد بالتواجد فيه، إنها ليلة رائعة وأريد الاستمتاع بها، سنرى التصويت ومن الجيد أنني موجود هنا، من الخزي ألا يكون الجميع موجودين، بالنسبة لي الأمر مهم”، هكذا افتتح غريزمان تصريحاته.

وأكمل “سيكون من العار ألا يفوز لاعب فرنسي بالجائزة، ربما يكون دوري أبطال أوروبا أكثر أهمية من كأس العالم، سنرى ذلك”.

وبعد الحفل، عبّر اللاعب عن إحباطه وحزنه الشديد..



“يستحق مودريتش الجائزة، لقد قدم موسمًا عظيمًا، أنا مستاء لكنني سعيد بالموسم الذي قدمته وحصدت من خلاله 3 ألقاب، كنت أرغب في الفوز بالجائزة”.

وأضاف “لقد صعدت على منصة الترشيح مرتين، أتمنى أن أحل مكان لوكا مودريتش في المستقبل”.