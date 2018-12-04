فلورنتينو بيريز يخطط لجمع ميسي ورونالدو في البيرنابيو

يدرس فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، دعوة الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لحضور مباراة ريفر بليت أمام بوكا جونيورز، الأحد المقبل، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس.

وذكرت صحيفة “أوليه”، نقلا عن مصادر إسبانية، أن رئيس ريال مدريد يريد دعوة الثنائي الأفضل في العالم خلال آخر 10 سنوات، من أجل متابعة السوبر كلاسيكو من مقصورة البيرنابيو الشرفية.

فيما أوضحت مصادر صحفية، أن رونالدو طلب الحصول على دعوة لحضور اللقاء في البيرنابيو، وهو نفس الأمر بالنسبة لميسي الذي خاطب الاتحاد الإسباني مباشرة بنفس الطلب.

وسيكون ميسي ورونالدو، متاحين لحضور المباراة، حيث سيلعب برشلونة، السبت المقبل أمام إسبانيول، بينما يخوض رونالدو، مواجهة قوية مع جوفنتوس أمام إنتر ميلان، مساء يوم الجمعة المقبل.

المثير أن ريفر بليت يرفض حتى الآن، نقل المباراة إلى ملعب البرنابيو، كما أن بوكا جونيورز يطالب بمنحه اللقب القاري، بعد تعرض لاعبيه للاعتداء من جانب جماهير ريفر بليت.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، على ملعب “لا بومبونيرا”، معقل بوكا جونيورز.