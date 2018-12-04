فيغولي يخضع لفحوصات معمقة للتأكد من خطورة إصابته :

كشفت تقارير تركية أمس الاثنين أن لاعب الخضر ونادي غلطة سراي سفيان فيغولي سيخضع خلال الأسبوع الحالي لفحوصات معمقة للتأكد من طبيعة الإصابة التي يعاني منها وخطورتها أيضا، وكان فيغولي قد أصيب في لقاء بيشكتاش الذي جرى نهاية الأسبوع، ورغم معاناته من آلام كبيرة إلا أنه اضطر للبقاء فوق أرضية الميدان بسبب أن مدربه فاتيح تيريم كان قد استنفد كل تغيراته.

سيغيب عن اللقاء المقبل ضد ريزا سبور

قبل التأكد من خطورة الإصابة وحتى طبيعتها كشفت التقارير التركية الصادرة يوم أمس أن سيفان سيغيب عن لقاء “ريزا سبور” في الجولة المقبلة، ومن دون شك فإن مدرب غلطة سراي سيحافظ على لاعبه وسيتم إشراكه خوفا من أي مضاعفات، هذا وسيشكل غياب سفيان مشكلا كبيرا لمدربه، فمنذ عودته صار الأهم في وسط ميدان الفريق يضاف إلى ذلك غياب ما لا يقل عن سبعة لاعبين عن ذات اللقاء بسبب الإصابات والعقوبات.

ع- ب

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