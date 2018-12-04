لسان توخيل يحتد ضد كافاني ورابيو :

برر توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، استبعاد الثنائي أدريان رابيو وإدينسون كافاني، عدة مرات من التشكيلة الأساسية للفريق، بتوجيه رسائل حادة للثنائي.

وقال توخيل، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء “بالطبع كافاني كان محبطًا لجلوسه احتياطيا في لقاء بوردو، وكذلك كيمبيمبي”.

وتابع “يجب ألا ننسى أننا نخوض الموسم التالي لكأس العالم، وإدينسون تأخر في الانضمام للتدريبات بسبب معاناته من إصابة عضلية وبدأ الانتظام في المباريات متأخرا لذلك يجب إراحته”.

وأردف “بعض اللاعبين يتناسون هذا الأمر كثيرًا، لقد تدرب كافاني بحماس وجدية أمس، وسيشارك أساسيا أمام ستراسبورغ غدًا، كل الأمور على ما يرام”.

وانتقل توخيل، للحديث عن موقف رابيو، مؤكدا أن قرار عدم الاعتماد عليه في المباريات لأسباب فنية فقط.

وأوضح “لعبنا بارتكاز واحد في خط الوسط أكثر من مرة في المباريات الماضية، الدفع بماركينيوس أمام ليفربول لم يكن قرارًا ضد رابيو، بل لمصلحة الفريق”.

وأشار توخيل “رابيو سيشارك أيضا في لقاء ستراسبورغ مساء الغد، فهو يتدرب بانتظام وجاهز للقاء”.

وأقر توماس توخيل أن قراره باستبعاد أدريان رابيو، لن يروق للاعب الوسط الفرنسي، مضيفا “بالتأكيد ستكون الحالة المزاجية لرابيو سيئة إذا لم يشارك أساسيا، ولكن كل اللاعبين يجب عليهم احترام قراراتي”.

وأتم “أتعامل وفقا للحسابات الفنية، أما فيما يخص مفاوضات التجديد فهو ملف يخص إدارة النادي واللاعب، إلا أن امتداد المفاوضات حتى الآن، لا يعد أمرا بسيطا”.