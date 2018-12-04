لقجع يفضح علاقته برئيس “الكاف” ويضغط للعب السوبر بملاعب قطر :

ذكرت مصادر إعلامية أن رئيس الجامعة المغربية لقجع قد اقترح على رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إجراء لقاء نهائي السوبر بين الترجي التونسي بطل رابطة أبطال الأندية الإفريقية والرجاء البيضاوي المغربي بملعب الدوحة بقطر، وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها على مستوى لجنة التنظيم للكاف، حيث وضع لقجع صديقه الحميم أحمد أحمد في موقف لا يحسد عليه من خلال التقدم بهذا الطلب الغريب وفي هذا الظرف بالذات، وهو ما يخدم طبعا مصلحة القطريين الذين يسعون لتبييض صورتهم لدى الرأي العام عن طريق تنظيم مثل هذه التظاهرات من خارج قارة آسيا.

مقترح رئيس الجامعة المغربية بعيد عن قوانين الهيئة الإفريقية

الأمر الذي يؤكد بأن رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع فعلا باسط يده على الاتحاد الإفريقي منذ تولي الملغاشي أحمد أحمد لهذا المنصب خلفا للكامروني عيسى حياتو، هو تعمد رئيس الجامعة لدوس القوانين المعمول بها على مستوى الهيئة التنظيمية للعبة على مستوى “الكاف”، حيث أن القوانين تنص على غير ذلك في هذا المجال، ويفترض أن تلعب المباراة بالأراضي التونسية على اعتبار أن الترجي التونسي هو الفائز برابطة أبطال إفريقيا، وبذلك هو الفريق الذي تلعب فوق أرضية ملعبه مباراة السوبر.

قوانين الكاف تنص على لعب المباراة بالأراضي التونسية

القانون في هذه الحالة يقول أن السوبر يلعب في أرض بطل إفريقيا أي بإحدى الملاعب التونسية ما دام أن الترجي التونسي هو البطل، ولم نسمع من قبل بسوبر لعب خارج قارته وإذا كان هنالك قانون جديد فوجب تفعيله بداية الموسم مع إعلام جميع الأندية المشاركة وليس بهذه الطريقة المفاجئة، وبمقترح من أحد المسؤولين في دولة ناديها طرف في اللعبة أو واحد من الأندية المشاركة في لقاء السوبر.

لقجع يبحث عن خدمة أجندة القطريين على حساب الكرة الإفريقية

من دون أدنى شك، فإن مقترح رئيس الجامعة المغربية الرامي للعب مباراة السوبر الإفريقي في الأراضي القطرية ليس له تفسير آخر غير خدمة الأشقاء القطريين على حساب الكرة الإفريقية، وحرمان الجيران التونسيين من شرف تنظيم مباراة بهذا الحجم، بالإضافة إلى منح فرص التساوي بين الناديين المغربي والتونسي للفوز بهذه النجمة، حيث أن موافقة رئيس “الكاف” على مقترح رئيس الجامعة سيعد ضربة موجعة للكرة الإفريقية وكشف مباشر للفساد الكروي على مستوى هيئة الملغاشي.

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