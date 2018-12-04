ماركيزيو: أسلوب رونالدو تغير مع جوفنتوس :

أكد كلاوديو ماركيزيو، قائد جوفنتوس السابق ولاعب زينيت الروسي حاليا، أن طريقة لعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تغيرت منذ انضمامه لفريق السيدة العجوز، مطلع الموسم الحالي قادما من ريال مدريد.

وقال ماركيزيو في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “أسلوب لعب رونالدو تغير مع جوفنتوس. أصبح يساعد زملاءه لتسجيل الأهداف من خلال تراجعه للعمق أكثر للمشاركة في صناعة اللعب”.

وعن مواجهة جوفنتوس وإنتر ميلان المرتقبة يوم الجمعة المقبل، قال: “لقاء مهم للغاية، لكنها ستظل مجرد مباراة واحدة. لا يزال المشوار طويلا بالدوري الإيطالي. الفريقان قويان جدا، ولديهما أهداف واضحة هذا الموسم”.

وأشار ماركيزيو إلى أن إيكاردي لاعب مهم جدا، ويعتبر من الأفضل في العالم حاليا في مركز المهاجم.

وأوضح أن “إيكاردي من الممكن أن يختفي طوال اللقاء، لكنه يستطيع الظهور في أي لحظة ليسجل هدفا قاتلا مثلما فعل أمام برشلونة”.

وأضاف قائد جوفنتوس السابق: “أضع ثقة كبيرة في جورجيو كيلليني لأن يكون على قدر المسؤولية في المباريات الكبيرة دائما، سواء على المستوى الدفاعي أو المساندة الهجومية بتسجيل الأهداف برأسه”.

وأردف: “لا يزال المشوار طويلا في الدوري الإيطالي، كما أن نابولي أثبت أنه فريق كبير في السنوات الأخيرة”.

وتابع “لقد تفاجأت بمستوى الفريق هذا الموسم بعد رحيل ساري. لقد نجح كارلو أنشيلوتي في استمرار النجاحات، وتحقيق الانتصارات”.

واختتم: “هم قادرون على الصمود حتى نهاية الموسم، لكن سنرى كيف سيتعامل الفريق (نابولي) مع دوري الأبطال لاحقا”.

ويستضيف جوفنتوس المتصدر، نظيره إنتر ميلان، الجمعة المقبل، على ملعب أليانز ستاديوم، في قمة الجولة 15 من الدوري الإيطالي.