محرز يطمح لاستعادة مكانته الأساسية وغوارديولا يحفزه أكثر على العمل :

يتنقل سهرة اليوم نادي مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي للقاء واتفورد على أرض ملعبه لحساب الجولة الـ15 للدوري الإنجليزي الممتاز، اللقاء سيكون فرصة جيدة لرياض محرز من أجل العودة للتألق، خاصة أن أغلب الصحف توقعت عودته للمكان الأساسي، رياض كان قد غاب عن اللقاء الماضي و الذي قدم فيه بديله لو روا ساني أحسن مستوياته على الإطلاق لكن رياض مطالب بالرد سريعا.

السيتي سيكون أمام تحديات كثيرة ومحرز مطالب بانتهاز الفرصة

سيكون نادي مانشستر سيتي أمام تحديات كبيرة وبرمجة مكثفة في قادم المواعيد، وهو ما يعني بأن فرص مشاركة رياض كثيرة جدا، ما سيجعله مطالبا بانتهاز الفرصة لإقناع مدربه بالرهان عليه مستقبلا، خاصة وأن “السيتيزنس” هذا الموسم ينافس على عدة جبهات تبقى الأبرز منها كأس رابطة أبطال أوروبا، المنافسة التي يرشح الجميع السيتي في الظفر بها أو على الأقل بلوغ أبعد مرحلة منها.

غوارديولا: “الفريق مقبل على برمجة مكثفة والكل سيشارك”

من جانب آخر تحدث المدرب بيب غوارديولا عن سر إبعاد بعض اللاعبين عن التشكيل الأساسي في اللقاء الماضي ومن بينهم رياض محرز، التقني الإسباني هوّن من الضجة التي تثار في كل مرة بعد غياب لاعب معين عن تشكيل البداية وقال:” الفريق مقبل على برمجة مكثفة سنلعب لقاءات كثيرة والكل سيلعب، لكن أي لاعب يشارك مطالب بتقديم مستوى كبير لـأن المنافسة شديدة”.

برناردو سيلفا: “وجود محرز ساعد على تقوية الفريق'”

في سياق منفصل أشاد النجم البرتغالي ولاعب السيتي برناردو سيلفا بالنجم الجزائري رياض محرز، ففي تصريحات للإعلام البريطاني قال سيلفا أن السيتي فريق قوي وشبه كامل كما أنه حافظ على نفس التعداد الذي حقق اللقب في الموسم الماضي، لكن ما يتميز به الفريق هذا الموسم هو تواجد لاعب بحجم رياض محرز، لاعب رائع يقدم الإضافة ليس هذا فقط بل يساعد الفريق على تحطيم كل الأرقام التي حطمها في الموسم الماضي، وتلقى محرز دعما كبيرا من عدة لاعبين زملاء، حيث يسعى لاعبو السيتي في كل مرة لوضع محرز في أحسن وضع من أجل التألق.

ع- ب

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