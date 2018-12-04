مدرب ليستر يؤكد أن غزال سيعود قريبا :

نشط أمس الاثنين مدرب نادي ليستر سيتي كلود بويال ندوة صحفية للحديث عن لقاء فريقه ضد نادي فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيقام غدا الأربعاء، بويال وككل مرة تحدث عن لاعبيه المصابين الذين سيغيبون عن اللقاء وكان من ضمنهم لاعب الخضر رشيد غزال مرة أخرى، التقني الفرنسي أكد في هذه الندوة شفاء غزال وقال:” غزال لن يكون حاضرا معنا ضد فولهام لكنه سيعود للقاء يوم السبت المقبل ( ليستر سيواجه نادي توتنهام في الجولة المقبلة )” وكان رشيد قد غاب عن لقائي فريقه الأخيرين بسبب معاناته من إصابة لم يتم الإفصاح عنها، لكن ما يظهر جليا أنها إصابة خفيفة لأن لاعب ليون السابق عاد في وقت قصير جدا.

ع- ب

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