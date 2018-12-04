هدف برشلونة يبدأ خطوات تنفيذ الغدر بباريس سان جيرمان :

أبدى أدريان رابيو لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انزعاجه من ناديه بسبب شعوره بعدم التقدير المادي المناسب حيث يستهدف اللاعب الحصول على 10 مليون يورو راتب سنوي بعقده الجديد إسوةً بما يتقاضاه كليان مبابي نجم الفريق الشاب.

كما أبدى رابيو غضبه أيضاً من إدارة الفريق والمدرب توماس توخيل بسبب عدم مشاركته بمباراة باريس سان جيرمان أمام مارسيليا ولهذا السبب أبدى اللاعب رغبته في الرحيل وبدأ بالإجتماع مع وكلائه لبحث تحديد مستقبله في أقرب وقتٍ ممكن.

وأكدت الصحف الفرنسية الكبرى أن باريس سان جيرمان يفكر جدياً ببيع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بأي ثمن حيث لا ترغب الإدارة خسارة اللاعب مجاناً في الصيف والذي سوف يشهد انتهاء عقده رسمياً مع الفريق.

ويمتلك رابيو عروضاً عديدة من كبار الأندية الأوروبية أبرزها من برشلونة الإسباني وجوفنتوس الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي وأجمعت كافة التقارير الواردة من فرنسا بأن اللاعب يميل الى الإنتقال لصفوف البلوغرانا لرغبته في التتويج بالألقاب.

وكان رابيو هدفاً قوياً لنادي برشلونة الإسباني طوال الصيف الماضي حيث أكدت الصحف العالمية بأن النادي الكتالوني كان يرغب في استغلال عدم تجديد عقده رفقة فريقه وضمه لتدعيم وسط البلوغرانا إلا أن باريس سان جيرمان رفض فكرة رحيله.

كما اشارت تقارير صحيفة طوال الفترة الماضية بأنه على الرغم من تعثر مفاوضات باريس سان جيرمان لتجديد عقد اللاعب إلا أن الإدارة تفكر في بيع اللاعب ولو بعشرة ملايين يورو لأي نادٍ يرغب في ضمه بإستثناء برشلونة.