هني سعيد بما يقدمه والصحافة الروسية تشيد به من جديد :

عبر لاعب الخضر ونادي سبارتاك موسكو سفيان هني عن سعادته الكبيرة بعد قيادته لناديه سبارتاك موسكو لتحقيق فوز مهم، فرغم النتائج المتراجعة إلا أن رفقاء هني حققوا الفوز الأهم في الموسم، وذلك ضد الجار والغريم لوكوموتيف موسكو في داربي العاصمة، هني قال أنه سعيد بما قدمه في اللقاء ومساعدة فريقه على الفوز، خاصة أن ذلك أتى من تمريرتين حاسمتين، ولو أن هني احتسب تمريرتين إلا أن مواقع الإحصائيات احتسبت واحدة فقط و لم تمنح له تمريرة حاسمة في تمريرة الهدف الأول، لأن الكرة لم تصل مباشرة إلى رفيقه مسجل الهدف .

الصحافة الروسية وصفته أمس بأهم لاعبي الفريق

في سياق الحديث عن هني دائما نال الجزائري يوم أمس إشادة واسعة من الإعلام الروسي، موقع “سبور” الروسي حلل اللقاء وأكد أن سبارتاك قدم أحسن أداء لديه هذا الموسم، وأن تحسن أداء سبارتاك جاء بعد تحسن أداء الدولي الجزائري سفيان هني، حيث وصفه الموقع السابق بـ “أهم لاعب في الفريق”، وتغير مستوى هني بشكل كبير منذ قدوم المدرب الجديد كونونوف الذي أستطاع إظهار أفضل ما لدى الجزائري، كما أن الدولي الجزائري أكد في تصريحات سابقة أن خطة المدرب الجديد تلائمه وتلائم طريقة لعبه كثيرا.

ع- ب

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