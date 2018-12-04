وناس لا يعاني من أي إصابة وغيابه كان بسبب “التعب” فقط :

سلط أمس موقع “باجينا أزوري” الإيطالي المقرب جدا من نادي نابولي الضوء على قائمة الغائبين عن رحلة بيرغامو ولقاء أتلانتا الذي جرى سهرة أمس، من بين الغائبين وكما أشرنا إليه في عدد أمس لاعب الخضر آدم وناس، الموقع السابق أقل أن وناس لا يعاني من أي إصابة وغيابه كان فقط بسبب شعوره بحمل زائد على العضلات أدى إلى إرهاق شديد، وتبدو إصابات وناس العضلية وإرهاقه الدائم أمر غير مفهوم لأنه أساسا لا يلعب وإن لعب يشارك دائما كبديل، في الأخير نشير إلى أن وناس غاب منذ بداية الموسم عن عدة لقاءات بسبب الإرهاق الشديد أو الإصابات العضلية بسبب الحمل الزائد ولقاء أمس ليس الأول.

ع- ب

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