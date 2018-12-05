أرنستو فالفيردي : ما حدث مع ميسي بجائزة الكرة الذهبية سخيف

تحدث أرنستو فالفيردي درب نادي برشلونة الإسباني للصحافة قبل مباراة فريقه التي سوف تجمعه بمنافسه كورتورال ليونيسا ببطولة كأس ملك إسبانيا وتناول العديد من الأمور وأهمها غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق عن جائزة الكرة الذهبية وحصوله على المركز الخامس بين اللاعبين المرشحين.

بدأ فالفيردي حديثه الصحفي بكلمة عن السيد لويز نونيز الذي توفى يوم الأثنين وهو رئيس نادي برشلونة السابق حيث قال: “إنه واحد من أهم الرؤساء في تاريخ برشلونة لقد قضى وقتاً طويلاً في هذا المنصب كان الرئيس عندما وصلت الى برشلونة كلاعب لقد قدم أشياءً كثيرة للنادي “.

وتابع: “لقد رأيت تأثيره وأدائه على النادي بشكل مباشر لقد أرسل لي هذا العام بطاقة لتهنئتي بالألقاب التي فاز بها الفريق ودون خلالها انه عندما ضمني لصفوف الفريق كلاعب لم يكن يعلم بأنني سوف أكون مدرباً بالمستقبل لقد كانت تهنئة مؤثرة للغاية بالنسبة لي نحن ممتنون لكل ما فعله من أجل هذا النادي وآمل أن ننتصر بمباراة ليونيسا لنهديه ذلك”.

وعن حصول ميسي على المرتبة الخامسة بالكرة الذهبية قال فالفيردي: “لن أدخل في أي جدل بخصوص هذه الأنواع من الجوائز هذا شيء خاص به أعتقد أنه أمراً سخيفاً فهو الأفضل في العالم هذا جنون لكن في النهاية يجب أن نتوجه بالتهنئة لمودريتش”.

وعن المدافع كليمنت لينغليت قال: “إنه لاعب جدير بالثقة تماماً يتمتع بإحترافية كبيرة، في بعض الأحيان يأخد اللاعبين وقتاً طويلاً من أجل التأقلم لكنه نجح في التكييف سريعاً. لقد أثبت لنا أنه لاعب لاغنى عنه بالنسبة لنا اضطر لتغطية أماكن بعض اللاعبين اللذين تعرضوا للإصابة إنه شيء جيد بأن يكون معنا هنا”.

وعن صعود النجم الشاب كارليس ألينا للفريق الأول عقب فالفيردي على الأمر حيث قال: “لقد حصل على هذه الفرصة منذ فترة كان سيتواجد معنا منذ بداية الموسم لكن تأخرت هذه الخطوة بسبب الجراحة التي خضع لها نهاية الموسم الماضي قررنا منحه الوقت للتعافي وكانت الفكرة هي صعوده في شهر جانفي لكن مع إصابة رافينيا منحناه الفرصة نأمل أن يحافظ هلى مكانه بالفريق.