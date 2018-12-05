ابتعاد غوادرادو لمدة شهر يفتح الطريق لعودة بودبوز :

بعدما كان قد تلقى إصابة في اللقاء السابق لنادي ريال بيتيس أمام سوسيداد، أين غادر أرضية الملعب في الدقيقة الـ16 من عمر المقابلة مانحا المجال للدولي الجزائري رياض بودبوز، الذي ناب عنه في تلك المقابلة، حيث أعلن النادي الإسباني بأن الإصابة التي تعرض لها لاعبه المكسيكي ستبعد هذا الأخير لمدة أربعة أسابيع كاملة ما يعني عدم عودة غوادرادو قبل نهاية السنة الجاري.

بودبوز مطالب باغتنام فرصة غياب زميله المكسيكي

قبل إسدال الستار عن البطولة الإسبانية بثلاث جولات فقط، سيكون الدولي الجزائري رياض بودبوز أمام فرصة حقيقية من أجل تأكيد أحقيته بالبقاء في صفوف ناديه ريال بيتيس لفترة أطول، خاصة بعدما تسرب الشك في نفسية المدرب كيك سيتيين حول إمكانية بقاء اللاعب في الفريق أو وضعه ضمن القائمة المعنية بالتسريحات خلال فترة الميركاتو الشتوي القادم، خاصة وأن بودبوز لم يكن طيلة الفترة السابقة ضمن الخيارات الفنية لمدربه.

الدولي الجزائري تنتظره 5 فرص متتالية

في ظل الغياب الطويل للاعب بيتيس غوادرادو فإن الدولي الجزائري سيكون أمام خمس فرص كاملة، باعتبار أن لقاءات الليغا تبقى منها ثلاث جولات قبل إسدال الستار عن نهاية مرحلة الذهاب، كما سيكون نادي بيتيس الإسباني على موعد للعب مباراة في الأوروبا ليغ وأيضا مباراة كأس الملك، ما يعني بأن الفرصة ستكون مواتية فعلا لبودبوز هذه المرة من أجل إقناع مدربه في إعادة رياض لخياراته الفنية.

م.دحوي

مرتبط