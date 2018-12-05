بايرن ميونيخ يضرب حلم برشلونة بـ150 مليون يورو :

يتأهب فريق بايرن ميونيخ الألماني لتوجيه ضربة في مقتل لنادي برشلونة الإسباني، في سباق الحصول على نجمي أجاكس الهولندي ماتياس دي ليغت وفرينكي دي يونغ.

وانضم بايرن ميونيخ إلى سباق عمالقة القارة الأوروبية الراغبين في الحصول على خدمات ثنائي أجاكس الهولندي دي ليغت ودي يونغ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة سبورت بيلد الألمانية الشهيرة كشفت أن إدارة الفريق البافاري تجهز عرضاً ضخماً بقيمة 150 مليون يورو من أجل إغراء أجاكس وحسم سباق التوقيع مع ثنائي الطواحين الهولندية في نهاية الموسم.

دي ليغت ودي يونغ يرغبان في الرحيل بالفعل عن صفوف العاصمة الهولندية أمستردام والانضمام لأحد عمالقة أوروبا، حيث أخبر الثنائي، مارك أوفر مارس المدير الرياضي لأجاكس برغبتهما في الرحيل بشكل رسمي الصيف المقبل.

رغبة حامل لقب الدوري الألماني والعرض القوي الذي يجهزه لضم ماتياس وفرينكي، يهدد حلم فريق برشلونة الإسباني الساعي بكل قوة للظفر بخدمات نجمي الفريق الهولندي.

البايرن فتح خزائنه ووضع ميزانية بقيمة 200 مليون يورو من أجل تجديد دماء عملاق بافاريا في الموسم المقبل، في ظل اقتراب رحيل عدد من النجوم المخضرمين في صفوف الفريق.

إدارة الفريق تجهز لعملية تجديد في صفوفه، حيث ينوي إبرام عدد من الصفقات القوية، مع قرب رحيل فرانك ريبيري وآريين روبن وخافي مارتينيز وجيروم بواتينغ في الصيف.

ويخطط الكبير الألماني لعقد صفقات مميزة، حيث يضع عينيه نصب التوقيع مع كل من، بنجامين بافارد نجم شتوتغارت الذي سيكلف خزينة الفريق 35 مليون يورو، إضافة لضم ثنائي آينتراخت فرانكفورت يوفيتش وأنتي ريبيتش أيضاً.