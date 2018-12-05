بلماضي باشر ضبط قائمة المحليين تحسبا لمباراة قطر :

باشر الرجل الأول على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي ضبط قائمة اللاعبين المحليين الذين سيرسل لهم الدعوة من أجل حضور تربص نهاية الشهر الجاري الذي تتخلله مباراة ودية أمام المنتخب القطري بملعب الدوحة، حيث كان الناخب الوطني قد عاين العديد من اللاعبين من قبل، لكنه لم ينتهي بعد من إتمام القائمة النهائية التي سيعلن عنها لاحقا.

الناخب الوطني لم يجد الفرصة كاملة لمعاينة كل اللاعبين

هذا ولم يجد الناخب الوطني الفرصة كاملة من أجل معاينة كل لاعبي البطولة الوطنية، وذلك لأخذ فكرة شاملة عن اللاعبين الذين سيقوم بإرسال الدعوة لهم خلال الأيام القليلة القادمة من أجل حضور تربص نهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث جاء قرار مدرب نادي الدحيل القطري السابق قد بالإشراف على المنتخب المحلي متأخرا نوعا ما، ما جعله يفقد بعض الوقت في معاينة لاعبي البطولة في كل الأندية.

توقف البطولة لم يخدم مصلحة مدرب الخضر

لم يخدم توقف البطولة الوطنية الذي تزامن مع انتهاء مرحلة الذهاب من الموسم الجاري مع فترة انتقاء المدرب الجزائري للعناصر التي يراها قادرة على حمل الألوان الوطنية ويقوم باستدعائها لتربص هذا الشهر، باعتبار أن بلماضي لم يتمكن من حضور لقاءات كل الأندية حتى يفصل في هوية كل الأسماء التي سيستدعيها في الساعات القليلة القادمة.

بلماضي سيراهن على اللاعبين الذين استدعاهم من قبل

من دون أدنى شك، فغن الناخب الوطني جمال بلماضي سيراهن بالأساس على اللاعبين المحليين الذين قام باستدعائهم من قبل للمنتخب الوطني الأول في شاكلة مدافع وفاق سطيف بدران وكذا لاعب اتحاد العاصمة شيتة، وغيرهما من اللاعبين الذين حضروا لتربصات المنتخب الوطني من قبل في عهد الناخب الجديد جمال بلماضي.

م.دحوي

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