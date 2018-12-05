بن العمري يجدد عقده حتى 2021 مع الشباب :

أعلن الموقع الرسمي لنادي الشباب السعودي تمديد العقد الذي يربطه بالمدافع الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري حتى سنة 2021، وجاء تمديد العقد بالنظر إلى المستوى الكبير الذي يقدمه لاعب الشبيبة السابق منذ التحاقه بالفريق السعودي، قادما من نادي وفاق سطيف قبل عامين من الآن، حيث تطلق عليه جماهير الشباب لقب “الوحش” لما يتمتع به من قوة كبيرة فوق أرضية الميدان، كما أن التمديد جاء كخطوة من الإدارة لقطع الطريق أمام الفرق المتربصة به من دوريات الخليج العربي وحتى من البطولة الجزائرية، بعد أن عبرت بعض الأندية عن رغبتها في إعادة اللاعب من جديد إلى البطولة التي انطلق منها.

ب-ب

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