الرئيسية / آخر الأخبار / بن العمري يجدد عقده حتى 2021 مع الشباب :

بن العمري يجدد عقده حتى 2021 مع الشباب :

5 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 50 زيارة

أعلن الموقع الرسمي لنادي الشباب السعودي تمديد العقد الذي يربطه بالمدافع الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري حتى سنة 2021، وجاء تمديد العقد بالنظر إلى المستوى الكبير الذي يقدمه لاعب الشبيبة السابق منذ التحاقه بالفريق السعودي، قادما من نادي وفاق سطيف قبل عامين من الآن، حيث تطلق عليه جماهير الشباب لقب “الوحش” لما يتمتع به من قوة كبيرة فوق أرضية الميدان، كما أن التمديد جاء كخطوة من الإدارة لقطع الطريق أمام الفرق المتربصة به من دوريات الخليج العربي وحتى من البطولة الجزائرية، بعد أن عبرت بعض الأندية عن رغبتها في إعادة اللاعب من جديد إلى البطولة التي انطلق منها.
ب-ب

شاهد أيضاً

بيريز يخطط للغدر بالأفضل في العالم :

يستعد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لعقد مذبحة قوية بتشكيلة الفريق خلال الفترة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved