بيراف يتهم رئيس الكاف بالوقوف ضده في الانتخابات :

نشط رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية مصطفى بيراف والذي انتخب مؤخرا رئيسا لرابطة اللجان الأولمبية الإفريقية ندوة صحفية للحديث عن الإنجاز والذي لم يسبق لأي جزائري ومغاربي أن حققه، وفي خضم حديثه اتهم بيراف رئيس الكاف الملغاشي أحمد أحمد بالعمل ضده في الانتخابات بعد أن طلب من عدة أعضاء التصويت لصالح منافسته البورندية رغم أن اختصاصه هو كرة القدم فقط وهو الاتهام الذي قد يلقى الرد من قبل رئيس الكاف في الساعات القادمة بنسبة كبيرة لتبرئة نفسه من الجزائري، وهو الذي لم تتلطخ سمعته بعد رغم اتهامه من الكاميرون بمحاباة المغرب في قضية سحب تنظيم كان 2019.

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