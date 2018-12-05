بيريز يخطط للغدر بالأفضل في العالم :

يستعد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لعقد مذبحة قوية بتشكيلة الفريق خلال الفترة المقبلة وذلك عقب تراجع أداء الميرنغي بالمباريات بصورة ملحوظة طوال هذا الموسم حيث ستشهد قائمة اللاعبين المغادرين مفاجأت قوية وستطول لاعبين كبار بالفريق.

وأكدت الصحف العالمية بأن بيريز سوف يقوم بالاستماع لجميع العروض التي سوف تصل للاعبين اللذين ينوي الإستغناء عن خدماتهم على الرغم من إمتلاكهم لعقود ممتدة وطويلة الأجل وتحتوي عقودهم على شروط جزائية كبيرة.

وأشارت الصحف بأن بيريز لا يشعر بالقلق من اتخاذ هذه القرارات الصعبة وهدفه الكبير هو القيام بعملية احلال وتجديد بتشكيلة الفريق وذلك لارتفاع معدل الأعمار بالفريق فضلاً عن هبوط مستوى العديد من اللاعبين.

وفجرت الصحف العالمية مفاجأة كبيرة حيث أكدت بأن أول الأسماء التي ينوي بيريز الاستغناء عنها هو النجم الكرواتي لوكا مودريتش المتوج مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية والذي يثير اهتمام نادي إنتر ميلان الإيطالي.

كما افادت الصحف بأن النجم الويلزي غاريث بيل لاعب الفريق سوف يتم فتح باب بيعه أيضاً بسبب عدم تقدميه مستويات مميزة رفقة الفريق والذي يمتلك عروضاً قوية للعودة للدوري الإنجليزي مجدداً وأبرزها من نادي مانشستر يونايتد.

كما أفادت الصحيفة بأن النجم إيسكو ألاركون سيكون من بين اللاعبين اللذين ينوي بيريز طرحهم للبيع أيضاً بسبب أزماته الدائمة مع المدربين على الرغم من إمتلاكه شرط جزائي ضخم في عقده مقداره 700 مليون يورو.

وكان النجم الكرواتي لوكا مودريتش “الأفضل في العالم” بالوقت الراهن قد تلقى عرضاً قوياً من نادي إنتر ميلان الإيطالي لضمه الصيف الماضي مما أثار غضب فلورنتينو بيريز رئيس الملكي الذي هدد بشكوى النيراتزوري بسبب مفاوضات ضم اللاعب.