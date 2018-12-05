تصريحات الوزير حطاب تثير الاستغراب :

لم تمر التصريحات التي أدلى بها وزير الشباب والرياضة محمد حطاب أول أمس مرور الكرام على المتتبعين للشأن الكروي، خاصة عندما تطرق لإمكانية الجزائر في تنظيم منافسة بحجم المونديال بمفردها ودون الحاجة إلى مساعدة أية دولة وكأن معالي الوزير يشرف على هذه الوزارة في بلد آخر غير الجزائر، التي لم تجد ملعبا يحتضن لقاءات منتخبها الأول يليق بسمعة البلد، وهو الذي يرفض الترشح لاحتضان كان 2019 بعد سحب الكان من الكاميرون، كما أن الوزير الذي يحارب من أجل استلام ملعب من الملاعب التي زارها وزراء قبله ولم تجهز لم يحظ ربما بفرصة زيارة البلد الذي نظم المونديال مؤخرا وهو روسيا، ليتأكد أن كأس العالم حلما بعيد المنال عن الجزائر.

الجزائر فشلت في إقناع الكاف بتنظيم الكان تبحث عن المونديال؟

ربما يعود الوزير حطاب قليلا إلى الوراء عندما فشلت الجزائر أمام الغابون في احتضان كان 2017 رغم ما قيل عن ملفها، فبغض النظر عن كواليس الكاف وكيفية منح تنظيم الكان ، إلا أن الملف الذي عجز عن إقناع الكاف كيف له إقناع الفيفا بتنظيم مونديال 2030، أم أن هناك معجزة ستحدث في ظرف 12 سنة لا يعرفها إلا الوزير حطاب الذي سيقف في “الشان” التي ستحتضنها الجزائر على الأخطاء، النقائص والفضائح التي سترتكب أمام محليي إفريقيا وحينها سيقتنع أن المونديال ربما سيشهده أحفاد أحفاده في الجزائر.

أمريكا تحالفت مع كندا والمكسيك وحطاب يريدها بمفرده؟؟

يا معالي الوزير المونديال ليس ألعاب البحر الأبيض المتوسط أو الألعاب الإفريقية للشباب، إنه أكبر حدث عالمي في لعبة كرة القدم والذي اضطر دولة كالولايات المتحدة الأمريكية وما أدارك ما أمريكا للتحالف مع كندا والمكسيك لتظفر بشرف تنظيم مونديال 2026، هل الجزائر وبما تملكه قادرة بعد 12 سنة على استضافة 48 منتخبا عالميا بجماهيرهم، يا معالي الوزير المونديال تترشح له البلدان العظمى، وتأكد أنك لن تجد في منافسة ملف الجزائر بلدان مثل النيجر ومالي حتى يكون الحلم بتنظيم المونديال مشروعا.

ب-ب

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