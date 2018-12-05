جنوب إفريقيا تترشح لتنظيم كان 2019 وتتحالف مع الكاميرون ضد المغرب :

أعلنت جنوب إفريقيا ممثلة في وزير الشباب والرياضة ترشحها بصفة رسمية لاحتضان كان 2019 وخلافة الكاميرون التي سحبت منها الكاف شرف التنظيم لأسباب أمنية ورياضية وبالترشح الرسمي لجنوب إفريقيا سيزداد الضغط على المملكة المغربية التي تعتبر حاليا المرشح الأكبر لاحتضان الكان وهي التي عملت المستحيل في قرار الكاف، فجنوب إفريقيا البلد الوحيد في القارة السمراء الذي نظم المونديال والذي يملك بنى تحتية وإمكانات أحسن بكثير من المغرب التي وجب عليها الدخول في منافسة قوية جدا إن أرادت الكان.

المغرب سينافس جنوب إفريقيا رياضيا والكاميرون في الكواليس

بترشح جنوب إفريقيا لتنظيم كان 2019 وهي الجاهزة من كل الجوانب لهذا الحدث بعد ستة أشهر فقط سيضع المغاربة في ورطة حقيقية بتواجد منافس من العيار الثقيل رياضيا، وإلى جانبه سيقف الكاميرون القوي في لعبة الكواليس وهو الذي اتهم صراحة المغرب بسحب تنظيم الكان منه، كما ذهب إلى تهديدها صراحة بالعمل على إفشال مخططها واستماله الأفارقة للتصويت ضد ملفها بفضل علاقته الوطيدة مع جيرانها في غرب القارة بالتحديد.

حرب خفية ستندلع وأموالا كبيرة ستنفقها المملكة

من المرتقب أن تندلع حرب كواليس كبيرة بين الاتحادية المغربية في مواجهة اتحاديتي جنوب إفريقيا والكاميرون لكسب أكبر عدد من المصوتين واستمالة أعضاء المكتب التنفيذي للكاف، فرغم أن رئيس الجامعة المغربية يملك اتفاقيات مع عدة اتحاديات، إلا أن لغة المال هي التي ستكون فاصلا وما هي الامتيازات التي ستقدمها الجارة الغربية للاتحاديات الإفريقية لكسب صوتها، وهي الآن مطالبة بضخ المزيد من الأموال في لعبة الكواليس.

ب-ب

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