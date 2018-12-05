ساري يرمي الكرة في ملعب هازارد بشأن تجديد عقده مع تشيلسي :

كشف الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن رغبته في بقاء البلحيكي إدين هازارد، ضمن صفوف البلوز، وسط التكهنات التي تشير إلى إمكانية رحيله في الصيف المقبل.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بالانتقال لصفوف ريال مدريد، مؤخرًا حيث صرَّح في العديد من المناسبات عن رغبته في الانضمام لأبطال أوروبا.



وتحدث ساري أمس في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ولفرهامبتون قائلًا: “أريد إيدين هنا، بالطبع، أنت تعلم جيداً أنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، مثله مثل كل لاعب مهم”.

وأوضح الإيطالي أنه لن يرغب في بقاء اللاعب إلا إذا كانت رغبته هي التجديد، حيث قال: “لكنني أريدها إذا كان نيته البقاء. النادي مستعد للتوقيع على عقد جديد على الفور، ولكن الأمر متروك له إذا كان يريد التجديد أو لا”.

واختتم ساري حديثه قائلًا: “أعرف أن هناك مناقشات بين النادي ووكيل اللاعب كل أسبوع، لذلك إذا حدث شيء جديد، فإن النادي سيتصل بي على الفور”.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن تشيلسي قد عرض على هازارد عقدًا مدته خمس سنوات، وبراتب أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، متخطيًا الفرنسي نغولو كانتي صاحب أكبر راتب في الفريق.

وانضم هازارد لصفوف تشيلسي في صيف 2012، وينتهي عقده الحالي مع الفريق في صيف عام 2020، ويأمل مسؤولو البلوز في توقيع عقد جديد رغبة منهم في بقائه.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 31 نقطة، وبفارق 10 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي المتصدر، وأربعة نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.