سيناريو فقير يتكرر مع عوّار ورئيس ليون ينبه ديشان :

شابهت لحد بعيد قضية الفرانكو جزائري عوار وزميله في نادي أولمبيك ليون نبيل فقير، الذي مرّ على نفس الظروف التي يعيشها حاليا اللاعب المطلوب من المدرب الجزائري جمال بلماضي، هذا الأخير كان قد صرح سابقا بأنه يضع وسط ميدان نادي ليون الفرنسي نصب عينيه، وأنه سيتحدث إليه من أجل الوقوف على مدى انتماء عوار للعلم الجزائري، حيث صرح مدرب نادي الدحيل السابق بأن مهمته القادمة هي الحديث وليس إقناع لاعب ليون المتألق بشكل ملفت للانتباه في الفترة القصيرة الماضية، لكنه من دون أن يترجاه أو يصر عليه، إذا ما لمس عدم رغبة اللاعب في تقمص ألوان المنتخب الوطني الجزائري.

فقير اختار الديكة بعدما تأثر بمضايقات كبيرة

تأكد مؤخرا بأن المهاجم الفرانكو جزائري نبيل فقير قد اختار اللعب للمنتخب الفرنسي بعدما تعرض إلى مضايقات كبيرة انطلاقا من المدرب السابق في ليون، امتدادا لرئيس النادي وانتهاء بمناجير اللاعب الذي كشف في العديد من المناسبات بأن الفضل يعود إليه بدرجة كبيرة في إقناع فقير بتقمص ألوان المنتخب الفرنسي، فبالرغم من أن مهاجم ليون الفرنسي لم يكن تحت أنظار الاتحادية المحلية في تلك الفترة، لكن مباشرة بعد إعلان “الفاف” عن رغبتها في إقناع نبيل بتقمص ألوان بلد الأجداد سارع الفرنسيون لقطع الطريق على رئيس الاتحادية السابق محمد روراوة ونجحوا في ذلك طبعا.

رئيس ليون سارع للفت انتباه المدرب ديشان

لم تكن الكلمات التي تلفظ بها رئيس نادي ليون الفرنسي الذي يلعب له الجزائري حسام عوار بريئة على الإطلاق خاصة وأن المسؤول الأول في الأولمبيك كان قد قام بنفس الشيء في قضية المهاجم نبيل فقير، عندما أكد عدم تدخله في شؤونه الخاصة جهرا، لكنه أثر على اختياره للمنتخب الفرنسي سرا قبل أن تنكشف الأمور فيما بعد، حيث خاطب جون ميشال أولاس مدرب الديكة ديشان بطريقة غير مباشرة عندما لفت انتباهه لإمكانات اللاعب والمستقبل الكبير الذي ينتظره.

أولاس: “لا شأن لنا في اختيار عوار وفقير بطل العالم بفضل حمله لقميص الديكة”

أكد جون ميشال أولاس في تصريحات خص بها قناة “أوروسبورت” أنه لن يتدخل إطلاقا في اختيار لاعب ناديه ليون الفرنسي حسام عوار صاحب الجنسية المزدوجة، حين صرح يقول: “ليس لدينا أي شأن في قضية اختيار عوار للبلد الذي سيدافع عن علمه، اللاعب موهوب ولديه إمكانات كبيرة وينتظره أيضا مستقبل زاهر، لقد مرّ علينا نفس السيناريو مع المهاجم فقير، لكن الأخير فضل الديكة على المنتخب الجزائري الذي أرسل له الدعوة في تلك الفترة، وها هو اليوم بطل العالم مع المنتخب الفرنسي”.

“عوّار مازال شابا وأتمنى أن يريح اختياره عائلته الصغيرة ويخدم مستقبله الكروي”

لم يخف رئيس أولمبيك ليون أن عوار لا يزال شابا، وان اختياره في الظرف الراهن صعب جدا على الفرانكو جزائري، لكنه في نفس الوقت نصحه بأن يختار الأفضل لمستقبله وما يريح أكثر عائلته حين استرسل في تصريحاته يقول: “نعم حسام لا يزال لاعبا شابا رغم انه تلقى تكوينا جيدا، وربما من السابق لأوانه حاليا الحديث إليه عن وجهته واختياره للعلم الذي سيدافع عنه، كل ما أنصحه به هو أن يفكر مليا قبل خروجه بالقرار النهائي، خاصة من حيث مستقبله الكروي كما أتمنى فقط أن يريح قراره عائلته”.

“ديشان يعرف إمكانات كل اللاعبين وحسام من المواهب الشابة القادمة”

أكد علنا رئيس أولمبيك ليون الذي يلعب له الجزائري حسام عوار أن مدرب الديكة ديشان يعرف جميع اللاعبين الذين ينشطون خاصة في البطولة الفرنسية، كما لفت انتباه بطل العالم بالحديث عن حسام بأنه يعتبر من المواهب الشابة الصاعدة حين أنهى تصريحاته بالقول: ” لا أعتقد بأن ديشان لا يعرف اللاعب عوار، فمدرب المنتخب الفرنسي ملم بكل صغيرة وكبيرة تخص اللاعبين الفرنسيين، شخصيا أنا أرى بأن عوار لاعب قوي وجيد، وهو من بين المواهب الشابة الصاعدة التي ينتظرها مستقبل كبير وزاهر”.

م.دحوي

مرتبط