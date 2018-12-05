عطال أساسي ويتعثر في ملعبه أمام أنجيه :

لم يتمكن نادي نيس الفرنسي الذي يلعب له الجزائري يوسف عطال من تجاوز عقبة ضيفه سهرة أمس نادي أنجيه في المباراة، التي انتهت على نتيجة التعادل الأبيض بين الفريقين، حيث يواصل الدولي الجزائري يوسف عطال تسجيل اسمه رفقة التشكيلة الأساسية التي يراهن عليها المدرب باتريك فييرا، لكن هذه المرة لم يظهر مدافع الخضر بنفس الوجه الذي ظهر به في سابق اللقاءات وكان بعيدا نوعا ما عن مستواه الحقيقي، بالرغم من أنه كان وراء العديد من الفرص الخطيرة التي أتيحت لنادي نيس في مقابلة أمس.

م.دحوي

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