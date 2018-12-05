غياب طويل لكوستا عن أتلتيكو مدريد :

خضع دييغو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، لجراحة ناجحة اليوم الأربعاء في البرازيل، بسبب آلام في القدم اليسرى.

ولم يعلن النادي فترة تغيب اللاعب، لكنها يُتوقع أن تمتد إلى 8 أو 9 أسابيع، حيث سيعود كوستا في فيفري.

وقال الجهاز الطبي لأتلتيكو، في بيان، إن “الجراحة تمت بنجاح دون أي مشاكل طبية”.

وكان اللاعب قد سافر الاثنين للبرازيل، برفقة أوسكار سيلادا، طبيب أتلتيكو.

وفضل الجهاز الطبي للأتلتي إجراء جراحة لنجمه، بعدما باغتته الآلام في القدم اليسرى، خلال مباراتي برشلونة وجيرونا، ما أبعده عن مواجهة موناكو في دوري الأبطال.

وستبعد فترة الغياب هذه اللاعب عن 10 مباريات، منها 8 في الدوري المحلي، أمام ألافيس وإسبانيول وليفانتي وخيتافي وبلد الوليد وإشبيلية وأويسكا وريال بيتيس، وواحدة في دوري الأبطال، ضد كلوب بروج، وأخرى على الأقل في كأس الملك، أمام سان أندرو.

وإذا تقدم فريقه في الكأس، فقد يغيب عن ثمن وربع النهائي، وذهاب قبل النهائي.

ويُتوقع أن يعود كوستا أمام ريال مدريد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في 10 فيفري المقبل، أي قبل خوض فريقه لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.