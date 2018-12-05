محرز هداف وممرر حاسم أمام واتفورد أمس :

أعاد التقني الاسباني مدرب نادي مانشيستر سيتي الانجليزي بيب غوارديولا لاعبه الجزائري رياض محرز للتشكيلة الأساسية سهرة أمس خلال المباراة التي جمعت السيتيزنس بنادي واتفورد في إطار الأسبوع الـ15 من عمر البريمرليغ، حيث دخل نجم المنتخب الوطني الجزائري رفقة التشكيلة الأساسية بعدما غاب عنها في المباراة السابقة التي لم يشارك فيها سوى خلال 5 دقائق فقط.

مهاجم الخضر منح كرة الهدف الأول وسجل الثاني للسيتي

مشاركة محرز في لقاء أمس كانت أكثر من ناجحة، وذلك من خلال تقديمه لكرة الهدف الأول الذي سجله زميله المهاجم الألماني ساني قبل نهاية الشوط الأول ببضعة دقائق فقط، قبل أن يعود مهاجم الخضر لتعزيز النتيجة وتسجيله للهدف الثاني محررا زملائه ومنحهم أكبر ثقة في مواصلة اللقاء بأريحية.

السيتي قد يغيب عن رابطة أبطال أوروبا بسبب تحقيقات “الويفا”

فتح الإتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا، حول مزاعم خرق نادي مانشستر سيتي قانون اللعب المالي النظيف وهذا عقب استنادا إلى التسريبات الأخيرة للموقع العالمي الشهير “فوتبال ليكس”، المختص في نشر الفضائح الكروية، وهو ما قد يغرض النادي الانجليزي إلى عقوبات قاسية قد تصل إلى حرمان المان من خوض رابطة أبطال أوروبا طبعة 2019-2020، إذا ثبتت صحّة المزاعم المذكورة الأمر الذي سيحرم نجم الفريق اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز من خوض منافسة رابطة أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ووفقا لِتقرير نشرته صحيفة “الغارديان” أمس فإن “الويفا” قد شرع في التحقيق في مدى صحة مزاعم قيام إدارة نادي مانشستر سيتي بِتضخيم قيمة العائدات المالية التي تجنيها من الشركات الراعية، من أجل تبرير إنفاق أغلفة مالية ضخمة في سوق الانتقالات، يذكر أن نادي “السيتيزن” قد أنفق مبلغ 68 مليون أورو، لِجلب محرز في الصيف الماضي، ضمن عقد مدّته 5 مواسم.

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