ميلان يعلن التعاقد مع المدير الرياضي السابق لآرسنال :

أعلن ميلان عن تعيين الجنوب إفريقي إيفان غازيديس في منصب المدير التنفيذي للروسونيري حتى صيف عام 2020.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن ميلان قرر تعيين المدير الرياضي السابق لنادي آرسنال لقيادة الروسونيري في الفترة المقبلة.

وكان غازيديس بدأ عمله رفقة ميلان منذ فترة، وذلك في ملف قانون اللعب المالي النظيف، ولكن تأخر الإعلان عن توليه لمنصبه الجديد بشكل رسمي.

وسبق لغازيديس العمل مع آرسنال كمدير رياضي، ولكنه ترك منصبه في سبتمبر، بعد رحيل الفرنسي أرسين فينغر عن تدريب الفريق بأشهر قليلة.

جدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة بفارق 15 نقطة عن جوفنتوس المتصدر.