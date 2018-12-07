الإسبان يردون على بيليه: “هذا هو ميسي”

انتقدت عديد الصحف الإسبانية تصريحات النجم البرازيلي السابق بيليه التي قال فيها إن ليونيل ميسي لا يملك سوى مهارة المراوغة وإنه لا يمكن مقارنته بلاعبين مثل مارادونا أو كرويف.

لم تنل هذه التصريحات إعجاب الصحافة الإسبانية، والتي هبت للدفاع عن ميسي، بما في ذلك صحيفة “ماركا” المعروفة بقربها من ريال مدريد الغريم الكلاسيكي لبرشلونة، وجاء في صحيفة العاصمة الإسبانية: “إن قال بيليه إن ليو لا يملك سوى مهارة واحدة، فهذا يعني أنه لم يشاهده يلعب لفترة طويلة”.

وأضافت: “لو قال إن ميسي يصعب عليه التسجيل بالرأس فعليه إلقاء نظرة على نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009، وبإمكانه أن يسأل فان ديرسار -حارس مرمى الشياطين الحمر آنذاك-“.

شهدت مواجهة مانشستر يونايتد وبرشلونة على ملعب الأوليمبيكو بروما –النهائي الذي أشارت إليها “ماركا”-، تفوقا كبيرا للأرجنتيني، وقد سجل برأسه الهدف الثاني للبلوغرانا، وفاز برشلونة باللقب.

وتكمل الصحيفة: “وإذا كان يعتقد أنه لا يمكنه التسجيل إلا بقدمه اليسرى فقط، فعليه حساب الأهداف التي سجلها ميسي بقدمه اليمنى”.

“إن كان يفضل لاعبين آخرين، كما قال، فهذه مسالة ذوق، وليس هناك ما يُعترض عليه”.

كان بيليه قد صرح خلال لقاء مع صحيفة “فولها دي ساو باولو” البرازلية، بأنه لا يرى تفوق الأرجنتيني ميسي على لاعبين آخرين مثل مواطنه مارادونا أو الهولندي يوهان كرويف، أو الألماني فرانز بيكانباور، وأعرب عن شعوره بالحزن جراء اعتبار البعض ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

أما عن محاولات إجراء مقارنة بينه وبين ميسي، فقد قال بيليه إنها مقارنة غير ممكنة، لأنه -بحسب تصريحه- لا يمكن المقارنة بين لاعب يركل الكرة بكلتا قدميه، ويسجل برأسه، ولاعب لا يملك سوى مهارة واحدة، ويلعب بقدم واحدة ولا يعرف التسجيل بالرأس.