الكشف عن سبب سقوط مروحية مالك ليستر سيتي السابق :

كشف محققون بريطانيون عن سبب تحطم طائرة رجل الأعمال والملياردير التايلاندي الراحل فيتشاي سيرفادانابرابا، بعد شهر ونصف من إعلان وفاته.

ونشرت هيئة التحقيق في حوادث الطيارات بيانا أكدت أن عطلا ميكانيكيا في نظام الدوران الخلفي بذيل الطائرة المروحية كان وراء تحطم المروحية ووفاة مالك ليستر سيتي السابق و4 من مرافقيه.

في يوم 27 أكتوبر الماضي وفور إقلاع المروحية من منتصف ملعب “كينغ باور” بدأت في الترنح ثم سقط بعد ثوانٍ قليلة خارج سور الملعب واشتعلت فيها النيران.

وقالت الهيئة: “إن الطيار فقد السيطرة بعد انفصال ذراع التحكم أسفل المحرك”.

كان سريفادانابرابا، الملياردير التايلاندي، أحد رجال الأعمال العصاميين، وخامس أغنى رجل في بلاده، فقد قدرت ثروته بـ4.9 مليار دولار، وقد اشترى نادي ليستر سيتي عام 2010، وساعده على الفوز بدرع الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ذلك بست سنوات في أكبر معجزة بتاريخ البريميرليغ.

وصعد ليستر إلى دوري الدرجة الأولى عام 2014، ونجح في تفادي الهبوط خلال موسمه الأول، ثم تمكن مع مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري في التتويج باللقب.