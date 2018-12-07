الميرينغي يسابق البرسا للفوز بموهبة البيانكونيري :

يقترب موسم الإنتقالات الشتويّ من فتح أبوابه بعد قرابة ثلاثة أسابيع، وتسعى إدارة نادي ريال مدريد جاهدًة نحو سرعة توفير الإنتدابات اللازمة للأرجنتيني سولاري مدرب الفريق، حتى يتمكن الفريق من العودة من جديد إلى مكانه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، وإستعادة هيبته التي تعرضت للإحراج هذا الموسم، بالسقوط في هوة الخسائر 5 مرات في البطولة حتى الآن.

وحسبما كشفت تقارير صحفية، فإن ريال مدريد بدأ يصوب أنظاره تجاه التعاقد مع لاعب وسط الميدان الأورغوايائي الدوليّ، رودريغو بيتانكور، لاعب فريق جوفنتوس، من أجل مفاوضة ناديه للتعاقد معه.

ويرغب الميرينغي في الحصول على خدمات بيتانكور، بسبب حاجته الماسة للاعب محور وسط، خاصةً في ظل إصابة كاسيميرو، وإبتعاده عن مستواه هذا الموسم، وقرب رحيل الكرواتي مودريتش، أفضل لاعب في العالم، حيث من المتوقع إنتقاله إلى إنتر ميلان بنهاية الموسم.

ومن المرجح أن يقدم النادي الملكي عرضًا مبدئيًا للسيدة العجوز قدره 60 مليون يورو لضم بيتانكور، لكن من الصعب أن تتم الصفقة في الميركاتو الشتويّ، نظرًا لأن البيانكونيري يحشد قواه للفوز بلقب دوري الأبطال، ولن يوافق على رحيل أيًا من لاعبيه في منتصف الموسم.

وسيواجه اللوس بلانكوس مشكلة أخرى بجانب كيفية إقناع اليوفي برحيل نجمه الشاب، وهي المنافسة المحتدمة مع الغريم التقليدي برشلونة للحصول على خدمات اللاعب، وأيضًا مانشستر سيتي، وتشيلسي.

الجدير بالذكر أن بينتانكور صاحب الـ 21 ربيعًا، يقدم مردودًا ملفتًا هذا الموسم، في ظل مشاركته كأساسي في معظم مباريات فريقه، مستغلًا الإصابات التي غيبت الألمانيان خضيرة وإيمري شان، عن المشاركة مع الفريق.

وسيتعين على ريال مدريد في توصله لإتفاق مع اليوفي، أن يدفع نصف المبلغ الذي ستصل إليه الصفقة، إلى ناديه السابق بوكا جونيورز، حسب عقد بيعه إلى جوفنتوس في صيف 2017، وهو الأمر الذي يحاول عملاق تورينو إلغاءه ودفع تعويض للفريق الأرجنتيني، حتى يستحوذ على كامل عائد بيع اللاعب.